Bruce Willis Familie setzt sich für Demenz-Studie ein

"Die Wagner-Gruppe – Russlands geheime Söldner": Auf der Suche nach den toten Brüdern

Zwei grausame Übergriffe – einmal in Syrien, einmal in der Zentralafrikanischen Republik. Zwei Filme, die sich jeweils auf die Spuren der paramilitärischen Gruppe Wagner setzen. Was lange Zeit nur ein Gerücht war, ist nun ein offenes Geheimnis: Eine grausame Söldnertruppe agiert in Putins Diensten.

