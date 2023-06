"Echtes Leben: Meine Tochter, ihre Depression und ich": Infos zur bewegenden Reportage

Laut der offiziellen Internetseite der "Stiftung Deutsche Depressionshilfe" leiden 5,3 Millionen der erwachsenen Deutschen an Depressionen. Die Zahl bezieht sich auf die Altersgruppe zwischen 18 und 79 Jahren. Diese Angabe erhöht sich mit Blick auf Jugendliche und Kinder. Doch was können Eltern tun, um ihre Kinder zu unterstützen? Filmemacherin Andrea Rothenburg gewährt in der Reportage "Echtes Leben: Meine Tochter, ihre Depression und ich" Einblicke in das Leben mit einem psychisch erkrankten Kind.