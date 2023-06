Neue "Kohlrabenschwarz": Mit Michael Kessler auf Mörderjagd

In der neuen Paramount-Serie "Kohlrabenschwarz" geht eine etwas andere Ermittler-Truppe auf Mörderjagd. Michael Kessler versucht als Polizeipsychologe auf die richtige Spur zu kommen und bekommt Unterstützung von seine Ex-Frau, einem Pfarrer und einer Polizistin. Herauskommt Streaming-Unterhaltung in bester "Eberhofer"-Tradition.

"Du warst ein ganz arg böses Kind": Was wie ein aus der Zeit gefallener Tadel in bester "Struwwelpeter"-Manier klingt, entpuppt sich im deutschen Paramount-Original "Kohlrabenschwarz" (ab 8. Juni bei Paramount+) als tödliches Versprechen. Dabei hat Stefan Schwab (Michael Kessler) mit seinem Job als Polizeipsychologe eigentlich abgeschlossen, und nach der Trennung von seiner Frau (Bettina Zimmermann) zieht ihn erst recht nichts mehr in die alte Heimat. Doch Gewalttaten, die sich offenbar an alten Sagen und Mythen orientieren, rufen Schwab auf Bitten seines alten Freundes, Kommissar Falbner (Jürgen Tonkel), wieder auf den Plan.