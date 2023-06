"Das perfekte Dinner"-Runde berichtet von Gewalterfahrungen in "Pride Month"-Woche

Sally führt mit ihrem Freund eine Hetero-Beziehung, bringt den Kindern im Kindergarten jedoch spielerisch das Thema Diversität bei. Die Motivation der Erzieherin, bei der "Pride Month"-Woche von "Das perfekte Dinner" mitzumachen: "Dass der Pride Month stattfindet, setzt ein ganz großes Zeichen für die Gesellschaft, dass so was anerkannt wird, dass so was gefeiert wird. Es ist natürlich auch ein Zeichen gegen Ausgrenzung."

Diskriminierungserfahrungen der Runde

Am Tisch werden die Themen am zweiten Abend ernster, schließlich stößt Diversität noch immer auf viel Ablehnung. Jan (36) berichtet von seinen Diskriminierungserfahrungen: "Das ging dann auch bis drei Tage Krankenhaus." Ein Grund, warum Tobi seine Teilnahme an der "Pride"-Woche so wichtig ist. Er will durch Aufklärung bewirken, "dass wir nicht aufgrund dessen, dass wir jemand anderes lieben, zusammengeschlagen werden".