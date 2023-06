"Blütenträume": TV-Kritik zur Drama-Komödie im Ersten

Man ist nie zu alt für die Liebe ..., oder? Das Schöne an diesem FilmMittwoch im Ersten ist, dass ein Film aus dem Jahre 2015 stammend auch heute noch den Nerv der Zeit zu treffen vermag. In Zeiten von immenser Transparenz aufgrund Sozialer Netzwerke fällt es so manchem älteren Semester besonders schwer, im Strudel des Internets neue Bekanntschaften zu schließen. Wie praktisch, dass es noch die guten, alten Volkshochschulkurse gibt. Eine Dramödie über Teilnehmer eines Flirtkurses für die Generation 50-plus fördert so manch ein skandalöses Geheimnis zutage. Dem österreichischen Autorenfilmer Paul Harather ("Sedwitz") ist hier ein bestechendes Ensemblestück über elementare Lebensfragen geglückt, das ganz wunderbar für sich steht. Das Erste wiederholt den Film zur besten Sendezeit.