"ZDFbesseresser: Sündige Snacks Sebastian Lege packt aus": TV-Kritik zur Sendung

Mehr schein als sein: Aus den Supermarktregalen flüstern die Verpackungsslogans von Chips, Keksen, Schokolade und Gummibärchen die süßesten Versprechungen ins Ohr. Sebastian Lege blickt in einer "ZDFbesseresser"-Reportage hinter Fassaden der Ernährungstrends und baut "gesunde" Snacks nach.

Bittersüße Versuchungen – sie sind im Alltag allgegenwärtig, vor allem abends auf dem Sofa vor dem Fernseher. Chips, Gummibärchen und Schokolade gehören zu den fünf beliebtesten Süßigkeiten der Deutschen. Ob Werbeslogans und Aufkleber wie "beste Zutaten" und "hausgemacht" auch der Wahrheit entsprechen, überprüft jetzt der Koch und Produktentwickler im Lebensmittelbereich Sebastian Lege in einer Folge von "ZDFbesseresser" am Vorabend im ZDF.

Lege fühlt in Lukas Stevens' Filmbeitrag der Lebensmittelindustrie auf den Zahn: Der Experte baut vier verschiedene Snacks nach, zum Beispiel Chips, die nur zur Hälfte aus echten Kartoffeln bestehen, oder Fruchtgummis, die bei einer Diät helfen sollen. Stecken hinter den bunten Verpackungen nur Marketingtricks? Die Reportage deckt auf – und als Lege genauer hinschaut, sieht er vor allem eines: gesättigte Fettsäuren.

In den vergangenen 15 Jahren lag der Umsatz der Süßwarenindustrie in Deutschland jeweils zwischen 13 und rund 16 Milliarden Euro. Rund ein Drittel aller befragten Frauen in Deutschland hat im vergangenen Jahr (mehrmals) täglich Süßwaren oder salzige Knabberartikel verzehrt. Bei den Männern gab etwa ein Viertel den täglichen Versuchungen nach.