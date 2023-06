"The Voice Of Germany" 2023: Krasse Spoiler: Darum hat SAT.1 alle Coaches ausgetauscht

Die Jury der 13. Staffel von "The Voice of Germany" wurde offiziell bestätigt. Eins wird dabei klar: SAT.1 will etwas völlig Neues wagen.

The Voice Of Germany Das Konzept der Castingshow funktioniert so: Die Jurymitglieder sitzen mit dem Rücken zur Bühne, auf der Kandidaten mit einer Liveband ihr Gesangtalent unter Beweis stellen müssen. Wenn einer der Experten vom Auftritt eines Teilnehmers überzeugt ist, drückt er einen Knopf und fügt den Kandidaten damit seinem Team hinzu. In den späteren Episoden trainieren die Coaches dann ihre Teams und treten gegen die Gruppen der anderen Jurymitglieder an. Der Gewinner der jeweiligen Staffel wir zur Voice of Germany gekürt.

Die Jury Bei der Jury hat SAT.1 sich für eine große Veränderung entschieden. Das erste Mal in der Geschichte der deutschen Castingshow werden alle vier Mitglieder auf einmal ausgewechselt. Anstatt klassischen Musikern wie Mark Forster, Stefanie Kloß, Peter Maffay und Rea Garvey, die im letzten Jahr in der Jury saßen, werden nun der irische Sänger Ronan Keating, die deutsche Rapperin Shirin David, Entertainer Giovanni Zarrella und die Tokio Hotel-Brüder Bill und Tom Kaulitz auf den roten Sesseln platznehmen.

Warum die Veränderung? Mit Ronan Keating bewegt sich "The Voice Of Germany" klar in eine internationale Richtung. Der bekannte Musiker war bereits beim australischen und britischen Pendant der Castingshow zu sehen. Er spricht kein Deutsch und wird in der Show daher Englisch reden. SAT.1 möchte mit diesem großen Namen vermutlich Zuschauer ansprechen, die mit den bisherigen Coaches nichts anfangen konnten. Außerdem könnte so eine internationalere Zielgruppe erschlossen werden.

Shirin David entspricht nicht dem klassischen Profil von renommierten Musikern, die normalerweise ein Teil der Jury von "The Voice" sind. Sie wurde durch ihre YouTube-Videos bekannt und wurde erst später zur Rapperin. Dass SAT.1 auf eine Influencerin anstatt einen prominenten Namen wie Peter Maffay setzt, zeigt, wie wichtig es dem Sender ist, junge Menschen anzusprechen und vor die TV-Bildschirme zu ziehen.