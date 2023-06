"ARD Story: Hört Dein Arzt Dir zu? – Keine Zeit für Kranke": Infos zur Reportage

"Hört Dein Arzt Dir zu?" – Der Titel dieser ARD Story beschreibt ein großes Thema unserer Zeit. Immer mehr Landarztpraxen machen dicht. In den Städten leiden Mediziner unter Dauerstress, Patiententermine werden weit nach hinten geschoben. Bleibt da noch Zeit für die sprechende Medizin?

Gemessene neun Minuten dauert in Deutschland die durchschnittliche Behandlungszeit bei den niedergelassenen Ärzten. Viel zu wenig, um Patienten zu diagnostizieren und zu heilen. Zu viele Nichtkranke laufen in die Praxen, so wird argumentiert – eine Selbstbeteiligung der Kassenpatienten soll daher künftig für Entspannung sorgen. Dabei sind die Wartezeiten auf eine Behandlung zumeist wochenlang.