Elton wechselt mit zwei Raab TV Shows zu RTL

In der Neuauflage von "Blamieren oder Kassieren" werden zwei Promis gegen einen Studiokandidaten antreten. Die Backingband "Heavytones", die bereits von einigen Raab-Formaten bekannt ist, wird für die musikalische Unterhaltung sorgen. In der Gameshow "Schlag den Besten" müssen Prominente ihr Können in vier Folgen in mehreren Duellen beweisen. Die zwei Besten spielen im Finale um den Jackpot.