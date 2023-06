"ARACY – Der Engel von Hamburg": TV-Kritik zur Doku über eine wahre Heldin

Aracy de Carvalho wollte keine Heldin sein und rettete doch vielen Menschen das Leben. Bis 1942 verhalf sie zahlreichen jüdischen Deutschen zur Flucht. ARTE erinnert an die großartige Heldin in der sehenswerten Dokumentation.

Nach ihrer Scheidung in Sao Paolo kam die junge Brasilianerin, Tochter eines portugiesischen Vaters und einer deutschen Mutter, 1934 nach Hamburg, wo ihre Tante lebte. Trotz der bereits herrschenden Nazi-Diktatur sollte Deutschland für die alleinstehende Frau eine Zuflucht sein. Doch dann wurde Aracy de Carvalho unmittelbar mit der Naziherrschaft konfrontiert. Als Angestellte im brasilianischen Konsulat war sie mit der Ausstellung von Ausreiseanträgen und -visa beschäftigt. In geheimen Absprachen hatte Brasilien die Einbürgerung von Juden bereits im Oktober 1937 untersagt, Aracy umging das Einreiseverbot, indem sie verschwieg, dass es sich um Juden handelte. Als das ab Oktober 1938 wegen des roten "J" im Reisepass unmöglich wurde, verhalf sie mit der Ausstellung von Touristenvisa jüdischen Bürgern weiterhin zur Flucht. Diese gab sie zur notwendigen Abzeichnung an ihren Vorgesetzten weiter. Dieser, der hilfreiche Vizekonsul, Arzt und Schriftsteller João Guimarães Rosa, wurde später ihr Ehemann.