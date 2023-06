"Eat Me! – Das große Geschäft mit dem Essen": ZDF nimmt die Lebensmittelindustrie in den Fokus

Grillen, ohne ein gekühltes Bier? Filmabende ohne Chips und Süßigkeiten? Für manche unvorstellbar. Die Lebensmittelindustrie befeuert die Gelüste und Gewohnheiten natürlich, mögen diese auch noch so ungesund sein. In jedem Supermarkt gibt es Produkte von internationalen Konzernen zu kaufen, es gibt Sojasaucen, die in über 100 Ländern im Regal stehen. Macht so etwas wirklich Sinn? – In Zeiten von Klimakrise und Wegwerfgesellschaft werden die fatalen Folgen und die daraus resultierenden Fragestellungen immer stärker fokussiert: Wie werden Lebensmittel hergestellt, und was geschieht hinter den Kulissen dieser Industrie? Die Dokureihe "Eat Me! – Das große Geschäft mit dem Essen" (ab Mittwoch, 14 Juni, 14.15 Uhr, ZDFinfo und ab 5.00 Uhr in der ZDFmediathek) taucht tief ein in einen gigantischen, kaum zu durchschauenden Kosmos.