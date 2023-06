Channing Tatum als alleinerziehender Vater: "Ich habe keine Ahnung"

Durch Filme wie "21 Jump Street" und "Magic Mike" wurde Channing Tatum berühmt. Was hierzulande nicht alle wissen: Der 43-Jährige ist auch als Kinderbuchautor tätig: Sein neues Buch "The One and Only Sparkella and the Big Lie" handelt von einer großen (Not-)Lüge. Die Idee zu der Geschichte gab ihm seine Tochter Everly: "Wir wussten nicht, wovon das dritte Buch handeln sollte", erzählte Tatum in der Talkshow "Today with Hoda & Jenna". Mit ungefähr fünf Jahren würden Kinder anfangen, mit Lügen zu experimentieren. Er erinnerte sich an die erste große Lüge seiner Tochter: "Sie hatte ein kleines Spielzeugauto aus der Schule mitgenommen. Und sie wusste nicht, wie sie es zurückbringen sollte. Sie dachte, sie würde Ärger bekommen", erinnerte er sich schmunzelnd: "Sie dachte, ich würde die Polizei rufen." Als er ihre Erleichterung sah, als sie keinen Ärger bekam, habe er zu ihr gesagt: "Ich werde nicht wütend. Was auch immer es ist, es wird schon gut gehen."