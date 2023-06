Bei "Lanz": Grünen-Politikerin verurteilt Asylreform als "menschenrechtlich bedenklich"

Nicht nur ukrainische Kriegsflüchtlinge, sondern auch bis zu 400.000 weitere Gelüchtete werden alleine in diesem Jahr in Deutschland erwartet. Während Länder und Kommunen schon seit Monaten Alarm schlagen, weil sie ihre Kapazitätsgrenzen erreicht sehen, beraten die EU-Innenministerinnen und -minister am Donnerstag (8. Juni) in Luxemburg über die geplante EU-Asylreform, in der es unter anderem Asyl-Schnellverfahren an den europäischen Außengrenzen geben soll.