"Perfil Falso": Alle Infos zum Netflix-Erotik-Thriller

Man nehme eine gute Portion Drama und Thrill, füge eine Prise Erotik hinzu, toppe dies mit einer wunderschönen Mexikanerin und einem heißblütigen Venezolaner und schon ist sie fertig, die neue Erotik-Thriller-Serie namens „Perfil Falso“. Eine erste Kostprobe läuft am 31. Mai 2023 auf Netflix.

Die neue kolumbianische Serie „Perfil Falso“ („Fake Profil“) enthält alles was es braucht, um ein neuer Netflix-Hit zu werden: Spannung, Drama und Leidenschaft. Inhaltlich beschäftigt sie sich mit der Twilight Zone zwischen Realität und Täuschung, die Benutzern von Dating- Apps drohen kann. Was danach in einen fiesen Racheplan umschlägt, mündet schließlich in einer verstörenden Welt aus trügerischem Schein, verbotenem Sex und tödlichen Intrigen.

Darum geht es in "Perfil Falso" Kurz nachdem Camila ihr sexy Profil auf einer Dating-App hochgeladen hat, findet sie den Mann ihrer Träume: den umwerfenden Fernando. Beide fühlen sich magisch zueinander hingezogen und sie beginnen eine wilde Romanze. Als Camila ihren Fernando eines Tages überraschen möchte, muss sie zu ihrem Entsetzen feststellen, dass er weder Fernando heißt, noch Single ist. Sie begreift, dass sie in eine Falle getappt ist und damit verwandelt sich die Idylle schlagartig in einen Albtraum. Camila ist bereit jeden Preis dafür zu zahlen, seine wahre Identität herauszufinden. Die verletzten Gefühle der schönen Frau schlagen in Wut um und sie sinnt auf Rache für jede seiner Lügen und jedes einzelne falsche Versprechen. Sie ahnt nicht, dass sie sich dadurch selbst in ein Netz aus Halbwahrheiten, Dreiecksbeziehungen und der Versuchung des Verbotenen verstricken wird.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Netflix setzt auf Kolumbien Nachdem bereits die kolumbianischen Serien „Pálpito“ (2022) und „La primera vez“ (2023) bei den Zuschauern gut ankamen, setzt Netflix mit der Premiere der neuen Erotik-Thriller- Serie „Perfil Falso“ erneut auf den Produktionsort Kolumbien. Es gilt als sicher, dass auch diese viel Aufmerksamkeit von der Community erhalten und das Interesse neuer Nutzer wecken wird. Die TIS-Produktion wurde von Proimágenes Colombia und dem kolumbianischen Kulturministerium durch das Audiovisual Investment Certificate (CINA) unterstützt. Die Produzenten der Serie sind Federico Castillo, Silvia Durán, Cristina Echeverri sowie Rodrigo Guerrero. Das Drehbuch stammt aus der Feder des Chilenen Pablo Illanes, für die Regie zeichnen sich der Kolumbianer Klych López, Diego Jiménez und Catalina Hernández verantwortlich.

Die Darsteller Die weibliche Hauptrolle wird von der mexikanischen Schauspielerin Carolina Miranda verkörpert, die einigen Zuschauern aus der Serie „¿Quién mató a Sara?“ („Who Killed Sara?“, 2021-2022) bekannt sein dürfte. Die männliche Hauptrolle übernimmt der aus Venezuela stammende Schauspieler Rodolfo Salas („Betty in NY“, 2019). Der 40-Jährige, der aktuell an mehreren Projekten arbeitet, ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Sportler und Mitbegründer von CoreMotif. Hierbei handelt es sich um ein Fitness Studio, dessen Instagram Account derzeit 187.000 Menschen folgen. Sicherlich wird man diese Zahl nach der Premiere von „Perfil Falso“ nach oben korrigieren müssen. Mit Julián Cerati ist durch seinen Part in „Pálpito“ ein weiteres bekanntes Gesicht vertreten. Zur weiteren Besetzung gehören Manuela González, Iván Amozurrutia, Lincoln Palomeque, Víctor Mallarino, Felipe Londoño, Carmenza Gómez, Juliana Galvis, Nicole Santamaría und Mauricio Henao.