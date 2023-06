"Music Impossible – Mein Song. Dein Sound": Infos zur ZDF-Show mit Sarah Engels und Jennifer Weist

Das eigene Stück im musikalischen Gewand des anderen – das ist das Prinzip von "Music Impossible – Mein Song. Dein Sound." im ZDF. In der Sendung treffen jeweils zwei sehr unterschiedliche Musikschaffende aufeinander, die sich an der Kunst des anderen probieren. Am Ende performen die Künstler ihre Neuinterpretationen vor Publikum. Das trifft schließlich die Entscheidung, wer die Aufgabe besser gemeistert hat.

Im vergangenen Herbst gaben sich bereits Marianne Rosenberg und Eko Fresh sowie Mike Singer und Doro Pesch in der von Conchita Wurst moderierten Show die Ehre. Trotz durchwachsener Quoten (10 beziehungsweise 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, aber wenig Zuschauer beim Gesamtpublikum) wagt man sich beim ZDF an eine zweite Staffel heran.

Unterschiedlichste Künstler zu Gast

Nachdem in der Vorwoche bereits Partyschlager-Ikone Mickie Krause und "Mr. Swing" Tom Gaebel die Rollen tauschten, hat Conchita Wurst in Folge zwei erneut zwei ganz unterschiedliche Künstlerinnen zu Gast: Die Sängerinnen Sarah Engels und Jennifer Weist sind mit dabei und müssen einen ihrer Songs im musikalischen Stil des Gegenübers interpretieren. Engels, die mit "Deutschland sucht den Superstar" einst den Durchbruch schaffte, hat das Castingshow Image längst hinter sich gelassen und setzt auf gefühlvolle Texte und gefälligen Pop. Auch in der Musikshow "The Masked Singer" bewies sie ihre künstlerische Flexibilität. Ihre Interpretation von "Bring Me To Live" der Alternative-Rock-Band Evanescence sorgte für Furore.