"Das perfekte Dinner"-Gäste überrascht vom Menü: "Klingt erst mal eklig"

Die kunterbunte "Pride Week" von "Das perfekte Dinner" endet bei Tim (25) in Berlin-Charlottenburg. Der sorgt mit seinem Drei-Gänge-Menü für ein paar Überraschungen, nur leider fällt sein Dessert durch

Mit seiner Freundin wohnt "Das perfekte Dinner"-Fan-Boy und Vertriebsleiter Tim in einer selbst renovierten Wohnung. Warum er als Hetero unbedingt bei der "Pride Month"-Woche mitmachen wollte? "Ich fand es super, gleichzeitig neben dem Dinner auch noch ein Statement setzen zu können für einen respektvollen Umgang miteinander, für mehr Toleranz."

Denn Tim liebt den Austausch mit der Community und lernt immer gerne Neues dazu. Außerdem weiß er durch seine behinderte Schwester, wie sich Ausgrenzung aus der Gesellschaft anfühlt. Seine Leidenschaft ist das Fliegen, was sich auch in seinem Menü widerspiegeln soll. "Das ist so eine Taste im Flugzeug, die man drückt, um sich zu identifizieren", erklärt Tim sein Motto "Squawk Ident". Es gibt: