Daniela Katzenberger: Diese Formate plant VOX nach dem Senderwechsel mit der Promi-Darstellerin

Die prominente Darstellerin spricht in höchsten Tönen von RTLZWEI, freut sich jedoch auch auf die Veränderung und das Abenteuer des Senderwechsels. "Wir freuen uns auf viele spannende Projekte, das wird mega, mega schön!", sagte die Mutter in einem Interview. Warum genau sie sich dazu entschieden hat, nach so langer Zeit zu ihrem Stammsender zurückzukehren, sagte das Promi-Sternchen nicht.

Daniela Katzenberger: Das plant VOX mit ihr

Welche Sendungen konkret in Zusammenarbeit mit Daniela Katzenberger entstehen werden, ist noch nicht bekannt. Eins ist jedoch schon offiziell: Die ersten Auftritte werden nicht lange auf sich warten lassen. Noch im Jahr 2023 soll Daniela Katzenberger bei VOX zu sehen sein. Aufgrund der vielen Soaps, in denen sie in der Vergangenheit zu sehen war, ist es wahrscheinlich, dass eine weitere Doku-Soap mit Daniela Katzenberger und ihrer Familie geplant ist. Doch das ist nicht alles: In einem offiziellen Statement ist die Rede von "weiteren Formaten", die in Planung sind. Möglich ist, dass die Blondine auch wieder als Moderatorin auftreten wird. Diese Rolle hatte Katzenberger bereits bei "Goodbye Deutschland" übernommen. Außerdem sind Auftritte beim Hauptsender RTL geplant.