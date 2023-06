"sportstudio: Finale der UEFA Champions League: Manchester City – Inter Mailand":

Das Endspiel der Königsklasse steht an: Manchester City bekommt es im Istanbuler Atatürk Olympiastadion mit Inter Mailand zu tun. Erstmals wird eine Frau das Finale der UEFA Champions League fürs deutsche Fernsehen kommentieren: Claudia Neumann sitzt am Mikrofon.

Eigentlich ist mit Real Madrid in der Champions League immer zu rechnen. Doch im Halbfinal-Rückspiel wurden die Königlichen von einer himmelblauen Dampfwalze erfasst: Mit 4:0 fegte ein entfesseltes Team von Manchester City über wehrlose Madrilenen hinweg. City-Coach Pep Guardiola bekommt – nach den Titelgewinnen mit Barcelona 2009 und 2011 – also seine nächste Chance auf den Champions-League-Titel. Im Finale, das im Atatürk Olympiastadion in Istanbul stattfindet, wartet Inter Mailand, welches sich mit zwei Siegen gegen den Stadtrivalen Milan durchsetzte. Das ZDF zeigt das Endspiel der Königsklasse zwischen den Engländern und den Italienern live im Free-TV – und wartet mit einer echten Premiere auf.

Bereits seit Jahren beweist sich Claudia Neumann in der bröckelnden Männerdomäne Sportjournalismus. Nun ist sie die erste Frau, die im deutschen Fernsehen ein Champions-League-Endspiel der Männer kommentiert. Kurz vor Anpfiff um 21 Uhr meldet sich Neumann aus der Sprecherkabine in Istanbul. Das ZDF-"sportstudio" ist bereits ab 19.20 Uhr auf Sendung und zeichnet eine Viertelstunde lang den Weg der Finalisten ins Endspiel nach. Im Anschluss an den "Bergdoktor" melden sich dann ab 20.25 Uhr Moderator Jochen Breyer sowie die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer mit der Vorbesprechung des Finals.