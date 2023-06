"ZDF.reportage: Festival XXL – Rock am Ring": Infos zur Sendung

"Rock am Ring" ist eine Veranstaltung der Superlative – auch, was Polizei- und Rettungskräfte anbelangt. Die ZDF-Reportage rockt durch das Festivalwochenende 2023 und blickt dabei auch hinter die Kulissen.

Kaum zu glauben: Das heute größte deutsche Rockfestival war bei seiner Premiere vor 30 Jahren noch als einmaliges Event geplant. Doch mit dem riesigen Erfolg (75.000 Zuschauer) hatten die Macher der Rocksause am Nürburgring 1985 nicht gerechnet. Mit wenigen Unterbrechungen lockt "Rock am Ring" seitdem jährlich Zehntausende in die Eifel. Eine Woche nach dem Festivalwochenende (2. bis 4. Juni) blicken Oliver Koytek und Jovanna Weber in ihrer "ZDF.reportage: Festival XXL – Rock am Ring" hinter die Kulissen der Großveranstaltung.