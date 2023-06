KiKA-Film "Juli tanzt" soll Selbstakzeptanz fördern

Der Fernsehsender KiKA beschäftigt sich am 11. Juni mit dem Thema Selbstakzeptanz. Dazu passt perfekt der Spielfilm "Juli tanzt" mit Gisa Flake. Darin ist Juli (Jedidah-Isabel Annor) das Selbstbewusstsein in Person, doch eines Tages bringt ausgerechnet ihr großes Hobby ihre Überzeugung ins Wanken.

Bodyshaming ist eines der großen Probleme unserer Gesellschaft: Nicht nur bekannte Persönlichkeiten aus Politik und Medienwelt werden vor allem online von Tag zu Tag Opfer von diskriminierenden oder beleidigenden Kommentaren zu ihrem Körper oder bestimmten äußerlichen Merkmalen. Besonders betroffen sind auch Kinder und Jugendliche, die nicht erst seit der Pandemie verstärkt auf Social-Media-Plattformen unterwegs sind. KiKA, der Kinderkanal von ARD und ZDF, möchte etwas dagegen unternehmen. "Komm, lieb dich! – Ein Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche zum Thema Selbstakzeptanz" am Sonntag, 11. Juni, soll für das Thema sensibilisieren. In diesem Rahmen zeigt KiKA um 20 Uhr den sehr empfehlenswerten Musical-Film "Juli tanzt" von Melanie Waelde (Regie) und Maike Rasch (Buch). Seit 2. Juni ist der 45-minütige Film in der ZDFmediathek abrufbar.

Titelheldin Juli (Jedidah-Isabel Annor) lässt sich so leicht nicht unterkriegen: Die leidenschaftliche Tänzerin ist selbstbewusst und weiß selbst beim spontanen Rap-Battle in ihrer Schule auf jeden Diss den passenden Konter. Doch als ausgerechnet Micky (Valentin Oppermann), der kleine Bruder des fiesen Oberstufenschülers Paul (Dinas Dean), sie um Hilfe für ein Musikvideo bittet, kommen der 15-Jährigen Zweifel: Zu oft hat Paul sie in der Vergangenheit wegen ihres Gewichts gemobbt. Kann sie Micky trotzdem vertrauen?

Im Interview sprach Gisa Flake ausführlicher mit prisma über ihre Rolle und das Thema Selbstliebe. Hier finden Sie das ganze Gespräch.

Juli als Botschafterin "Für Kinder und Jugendliche schaffen soziale Medien unendlich viele Vergleichsmöglichkeiten mit anderen", sagt Michael Stumpf, ZDF-Hauptredaktionsleiter Kinder und Jugend: Sie "multiplizieren die Idealvorstellung von Attraktivität, vermeintlich idealen Körpern und Gesichtern ins Unendliche". Jede Abweichung davon könne "für Kinder und Jugendliche zu einer Belastung werden." Der KiKA-Themenschwerpunkt soll die Selbstakzeptanz junger Menschen stärken, und Juli scheint dafür die beste Botschafterin zu sein.

Die 2005 in Hamburg geborene Nachwuchsschauspielerin Jedidah-Isabel Annor weiß, "wie es sich anfühlt, wenn man nicht so empathisch mit sich umgeht und vor allem nicht schätzt, was der Körper leistet", sagt sie in einem Interview. Den Film sieht sie als Chance, anderen jungen Menschen zu helfen. Das gelingt ihr auf eine derart sympathische und fröhliche Weise, dass man sie jedem Teenager als beste Freundin wünscht.

Gisa Flake als Plus-Size-Schauspielerin Es entspricht vielleicht nicht unbedingt dem Geschmack eines erwachsenen Publikums, dass Juli und die anderen ihre Gefühle in teils etwas kitschigen Pop- oder Rap-Songs (gesungen von Rahel, der "The Voice Kids"-Finalistin aus dem Jahr 2022) ausdrücken, das junge Publikum scheint das Genre aber durchaus zu begeistern: Nicht umsonst erfreute sich die "Bibi & Tina"-Filmreihe mit Lina Larissa Strahl und Lisa-Marie Koroll vor ein paar Jahren derartiger Beliebtheit.

Dass die Darstellerinnen und Darsteller von "Juli tanzt" sogar selbst das Tanzbein schwingen, kam Gaststar Gisa Flake gerade recht: "Als Plus-Size-Schauspielerin vor der Kamera bin ich bei 99 Prozent aller Dreharbeiten mit dem Thema konfrontiert", sagt die 37-Jährige. So werde sie oftmals "wesentlich älter" oder sehr klischeehaft besetzt. Sie wolle nicht, dass das so bleibt, sagt sie: "Deshalb versuche ich, in meiner Arbeit ein bisschen dagegen zu arbeiten, indem ich mich zum Beispiel extra sportlich zeige, bei Beleidigungen das letzte Wort behalte oder eben besonders diskriminierende Rollen ablehne."

Weitere Sendungen zum Thema Im KiKA beschäftigen sich am 11. Juni noch weitere Sendungen mit dem Thema: Um 11.05 Uhr widmet sich Fritz Fuchs (Guido Hammesfahr) in der Wissenssendung "Löwenzahn – Tasten" dem Thema Körpergefühl: Gemeinsam mit Kim Paschulke (Lina Hüesker) baut er einen Wohlfühlgarten. In der Quiz-Show "1,2 oder 3" um 17 Uhr stellt Moderator Elton allerlei Fragen rund ums Tanzen. Jedidah-Isabel Annor bringt ihm außerdem ein paar Tanzbewegungen bei. Eric Mayer von "PUR+" geht um 19:25 Uhr in der Episode "Ist das peinlich!?" dem Thema Scham auf den Grund. Auch hier ist Jedidah-Isabel Annor als Tanz-Coach dabei. Den Abschluss bildet schließlich die Doku-Reihe "stark!" (20.45 Uhr), die die elfjährige Emilia beim Start ihres Podcasts gegen Bodyshaming begleitet.

Auch die Kindernachrichtensendung "logo!" und der KiKA-"Kummerkasten" begleiten das Thema online und in den Sendungen. Online beschäftigen sich die fünf Bewohner der aktuellen "Jungs-WG" in exklusiven Clips mit fiesen Kommentaren über das Aussehen oder dem Einfluss von Social Media und Schönheits-OPs auf das Selbstempfinden. Das digitale medienpädagogische Angebot "App+on" widmet sich in mehreren Folgen dem Thema Körperbilder, Schönheit und Selbstakzeptanz. Mit dem Schwerpunkt möchte KiKA sein Engagement im Themenfeld Diversität stärken, einem Bereich, in dem sicher auch manche Erwachsene noch das ein oder andere dazulernen können.