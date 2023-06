"Die Gegenteilshow": TV-Kritik zur neuen Folge mit Daniel Boschmann

Verrückte Fernsehwelt: In der SAT.1-Hauptabendsendung "Die Gegenteilshow" hebelt der Sender zwar nicht die Gesetze von Schwerkraft, Logik und Anstand komplett aus. Allerdings werden offensichtlich ein paar Schrauben gelockert. Das aber dann doch nach einem perfiden Plan: Aus der Richtung "vorwärts" wird in der Show "rückwärts". Was oben sein sollte, ist plötzlich unten. Und statt "Stiller Post" spielen die Kandidaten ein Spiel, bei dem sie sich ziemlich laut anbrüllen, um eine Botschaft weiterzureichen. Einen klaren Kopf im Durcheinander versucht dabei Daniel Boschmann zu bewahren. Er moderiert die Show.

Zwei Promi-Teams treten gegeneinander an

Zwei Promi-Teams treten in dem Spaßwettbewerb gegeneinander an – in zunächst verwirrend klingenden Disziplinen wie "Schwerathletik" oder eben "Laute Post". Knifflig wird es, wenn man innerlich schnell umschalten muss, etwa beim "Ja ist Nein"-Spiel. Der erhöhte Aufwand an Konzentrationsfähigkeit scheint vor allem den früheren RTL-"Dschungelkönig" Joey Heindle ganz stark zu fordern. Ebenfalls mit von der Partie sind Frank Rosin und Verena Pooth sowie Wigald Boning, Simon Pearce und Panagiota Petridou. Wer gewinnt, darf zum Schluss 30.000 Euro an einen wohltätigen Zweck spenden.