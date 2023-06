"Hirschhausen – was von Corona übrig bleibt": TV-Kritik zur ARD-Sendung

Kaum jemand mag sich noch an den März 2020 erinnern, als es nicht nur in Bergamo, sondern auch in Deutschland die ersten Toten gab. Über 2.000 Menschen starben nach einem Monat an Corona, nach drei Jahren waren es schließlich fast 170.000. Die meisten von ihnen waren über 80 Jahre alt, viele über 60. Vorerkrankungen oder Immunschwächen spielten – wie auch bei Jüngeren – oftmals eine Rolle. Und heute? – Die Anerkennung von andauernden Impfschäden und von Long Covid nach der Infektion mit dem Corona-Virus gestaltet sich noch immer schwierig. Wie schon in mehreren vorangegangenen Sendungen im Ersten beschäftigt sich der Arzt und Wissenschaftsentertainer Dr. Eckart von Hirschhausen in seiner Reportage "Was von Corona übrig bleibt" ganz besonders mit diesem Kapitel.