Special Olympics: Alle Infos zum Event und zur TV-Übertragung des Events

Die Zahlen lesen sich beeindruckend: Mehr als 7000 Sportler aus aller Welt messen sich in insgesamt 26 verschiedenen Sportarten. 190 Delegationen sind in mehr als 200 deutschen Kommunen zu Gast. In Deutschland haben sich elf Sender in einer Medien-Allianz zusammengeschlossen, um über die Spiele in Berlin zu berichten. Dennoch weiß hierzulande kaum jemand, was sich hinter den Special Olympics verbirgt. Zunächst einmal darf man die Special Olympics nicht mit den Paralympics verwechseln. Bei den Special Olympics messen sich Sportler mit einer geistigen Behinderung. Die Zulassungskriterien sind weniger sportlicher Natur. Die Athleten werden in unterschiedliche Leistungskategorien eingeteilt, damit ein fairer Wettkampf stattfinden kann. Bei den Paralympics hingegen betreiben in erster Linie Menschen mit körperlicher Behinderung Leistungssport und müssen sich über die Leistungsdaten in bestimmten Wettkämpfen für eine Teilnahme qualifizieren. Die Special Olympics Games, die 1968 ihre Premiere in den USA erlebten, sollen auch sensibilisieren und nachhaltige inklusive Projekte anstoßen.