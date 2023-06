"Leschs Kosmos: Angriff aus dem Cyberspace – wie verwundbar sind wir?": Infos zur neuen Folge

"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

"Ertragen von Dingen, die komplett gegen die eigene Natur gehen": Pia Tillmann macht heftige Erfahrung in TV-Show

Obwohl das "Sommerhaus der Stars" noch nicht einmal über die Bildschirme flimmerte, werden immer mehr Details zu den neuen Folgen bekannt. Pia Tillmann nimmt in diesem Jahr mit ihrem Freund Zico Banach an dem Liebes-Experiment teil. Die Soap-Darstellerin machte erstmals Erfahrung mit einem Reality-TV-Format. Was für die 35-Jährige besonders heftig dabei war und warum sie in der Zeit viel weinen musste, verriet Pia Tillmann auf Instagram.

