ARTE-Thementag: Welche Mittel gibt es gegen Politikverdrossenheit und wachsendem Populismus?

Ob durch den gegenwärtigen Krieg in der Ukraine, den Sturm auf das Kapitol in Washington 2021 oder die Wut auf die im Zuge der Corona-Pandemie verhängte vorübergehende Einschränkung der Freiheitsrechte: Schon lange schienen demokratische Modelle in Europa und der Welt nicht mehr so massiv bedroht wie in den vergangenen Jahren. Das Erstarken rechts- oder linksextremer Strömungen, Autokraten und Populisten bereitet immer größere Sorgen. Welche Rolle spielt die zunehmende Politikverdrossenheit in weiten der Bevölkerung bei dieser Entwicklung? Dieser und weiteren Fragen zu den Themen Demokratie und Freiheit geht ARTE in einer ersten "Nacht der Impulse – Wie fragil ist unsere Demokratie?" von Dienstag, 13. Juni, auf Mittwoch, 14. Juni, nach.