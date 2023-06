Streaming-Tipps der Woche: Das ist neu bei Netflix, Apple TV+, Disney und Co.

Hier gibt es die neusten Streaming-Tipps: Robert Lewandowski war stets gefeierter Torjäger, doch wirkte seltsam unnahbar. Umso spannender ist der Einblick, den Prime Video nun auf sein Leben gewährt. Apple TV+ schickt Tom Holland derweil auf einen Psycho-Trip.

Ob bei Dortmund, Bayern oder Barcelona: Fußballfans kennen Stürmerstar Robert Lewandowski als Torgarant, doch über den Privatmensch ist wenig bekannt. Eine Doku auf Prime Video zeigt nun, wie der Pole wirklich tickt. Was Netflix, Prime Video und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Lewandowski – The Unknown", Prime Video Zwischen 2010 und 2022 versetzte Robert Lewandowski die Bundesligafans – zunächst die Anhänger Borussia Dortmunds, danach die von Bayern München – in Verzückung. Zur Identifikationsfigur wurde der introvertierte Pole aber nie. Vielleicht auch, weil sich der Angreifer, der mittlerweile für den FC Barcelona stürmt, wenig von sich preisgab, nach außen hin beinahe so kühl wirkte wie vor dem gegnerischen Tor. Wie tickt Stürmerstar Robert Lewandowski also? Dieser Frage widmet sich ab 15. Juni eine Amazon Original Dokumentation, die folgerichtig den Titel "Lewandowski – The Unknown" trägt.

Der Film von Maciej Kowalczuk porträtiert seinen Weg vom Bolzplatz der kleinen polnischen Stadt Leszno bis in die Fußball-Kathedrale Camp Nou. Der Filmemacher hat sich vorgenommen, einen intimen Blick in das Leben des 34-Jährigen zu gewähren – und Details zum schwierigen Abschied vom FCB zu beleuchten. Es ist ein Leben, das auch durch Willen, harte Arbeit und einen ausgeprägten Perfektionsdrang geprägt wurde.

Um der Person Lewandowski näherzukommen, werden neben dem Barça-Angreifer auch seine Frau Anna, Familienmitglieder und Freunde und sportliche Wegbegleiter interviewt. Unter anderem kommen seine Ex-Trainer Jürgen Klopp und Hansi Flick zu Wort, ebenso sein aktueller Coach Xavi Hernández. Außerdem äußern sich Ex-Mitspieler wie Thomas Müller und Manuel Neuer sowie Stürmer-Legende Thierry Henry.

"The Crowded Room", Apple TV+ Der junge Danny ("Spider-Man"-Star Tom Holland) wird 1979 am New Yorker Rockefeller Center in eine Schießerei verwickelt und verhaftet. Im Gespräch mit Verhörspezialistin Rya Goodwin (Amanda Seyfried) entfaltet sich in der Apple-Thrillerserie "The Crowded Room" (ab 9. Juni, Apple TV+) nach und nach Dannys Lebensgeschichte, die in immer geheimnisvollere, verstörende Sphären abdriftet. Doch auch das bringt die Ermittlerin nicht davon ab, der Wahrheit auf den Grund gehen zu wollen.

Wer Tom Holland aus dem Marvel-Universum als unbeholfenen Schüler Peter Parker kennt, der zum akrobatischen Spinnenmann mutiert, wird in "The Crowded Room" einem gänzlich anderen Star begegnen. In der Serie mit viel aufwendig produziertem 70er-Jahre-Flair gibt Holland einen dunkel gelockten Nerd, dessen Verlorenheit im Leben nur noch von seinen merkwürdigen Erlebnissen, Lebenswendungen und Beziehungen übertroffen wird.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden immer tiefer in einen der seltsamsten Erzählstrudel gezogen, die das Serienjahr 2023 bisher zu bieten hat. Dank verschiedener Exkurse wie zum Beispiel einer in London angesiedelten Folge oder einer, die komplett in der Kindheit des Protagonisten spielt, hat "The Crowded Room" neben Spannung, edler Optik und gutem Schauspiel auch noch feine Überraschungen zu bieten.

"Tyler Rake: Extraction 2", Netflix Drei Jahre nach seiner Veröffentlichung zählt "Tyler Rake: Extraction" noch immer zu den erfolgreichsten Netflix-Filmen überhaupt. Damals schien es, als habe Tyler Rake (Chris Hemsworth) den Sturz von einer Brücke nicht überlebt. Die Fortsetzung belehrt das Publikum nun eines besseren: In "Tyler Rake: Extraction 2" (ab 16. Juni, Netflix) wird der australische Söldner damit beauftragt, die Familie eines georgischen Gangsters aus dem Knast zu holen. Dummerweise gilt das Gefängnis als absolut einbruch- und ausbruchsicher.

Es folgt eine spannende Geschichte voller spektakulärer Kämpfe und atemberaubender Verfolgungsjagden. Neben "Thor"-Darsteller Chris Hemsworth wurde auch dessen MCU-Kollege Idris Elba, der in der Comic-Verfilmung Heimdall spielte, für das Actionspektakel verpflichtet. Über Elbas Rolle ist bislang wenig bekannt. Als Produzenten sind erneut Anthony und Joe Russo ("Avengers: Endgame") an Bord. Letzterer schrieb auch das Drehbuch. Regie führt abermals Sam Hargrave.

"Flamin' Hot", Disney+ Immigranten-Sohn Richard Montañez (Jesse Garcia) nimmt bei Frito-Lay keiner ernst. Das gilt zunächst auch für die Idee des Hausmeisters: Er schlägt dem US-Chips-Unternehmen die Produktion der "Flamin' Hot Cheetos" vor, einem scharf gewürzten Knabbersnack. Doch entgegen aller Skepsis stellt sich die Vision als Kassenschlager heraus: "Flamin' Hot" (ab 9. Juni, Disney+) basiert auf der angeblich wahren, wenn auch im Detail umstrittenen Lebensgeschichte des echten Richard Montañez, eines Sohns mexikanischer Einwanderer, der Mitte der 1970-er seinen Job als Hausmeister beim Snackhersteller begann.

2013 veröffentlichte er seine Memoiren "A Boy, a Burrito, and a Cookie", 2021 folgte ein weiteres Buch unter dem Titel "Flamin' Hot: The Incredible True Story of One Man's Rise from Portier to Top Executive". Regie bei "Flamin' Hot" führte Eva Longoria, die durch ihre Rolle der Gabrielle Solis in der Fernsehserie "Desperate Housewives" bekannt wurde. Es handelt sich um die erste Spielfilm-Regie der 48-Jährigen.

"Branson", WOW Jeff Bezos, Elon Musk und Richard Branson lieferten sich 2021 ein Rennen der Milliardäre: Wer würde als erster mit einer privaten Rakete ins All fliegen? Branson entschied die Sache am 11. Juli des Jahres für sich und ließ sich an Bord des Raumflugzeugs "VSS Unity" ins Weltall schießen. Wie er sich darauf vorbereitet hat, zeigt die Dokuserie "Branson" (ab 9. Juni, WOW), die in den USA seit Dezember beim Streamingdienst HBO Max zu sehen ist und bei der Berwertungsseite "Rotten Tomatoes" eine zu 83 Prozent positive Bewertung bekam.

Rund zwei Wochen vor dem Start trifft Regisseur Chris Smith den britischen Unternehmer zu einer intimen Unterhaltung, unter anderem auf seiner privaten Insel in der Karibik. In vier Teilen blickt der damals 70-Jährige auf die Anfänge seiner Karriere sowie besonders prägende Ereignisse seiner Kindheit zurück. Neben dem gebürtigen Londoner kommt auch seine zweite Ehefrau Joan Branson zu Wort, mit der er seit 1989 verheiratet ist und drei erwachsene Kinder hat, die in der Dokumentation ebenfalls zu sehen sind.