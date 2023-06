"The Taste" 2023: Achtung Spoiler: Vor diesen Kandidaten haben die Finalisten der Kochshow am meisten Angst

Am 14. Juni ist es soweit: Die Finalisten von "The Taste" werden in dieser letzten Folge noch einmal alles geben, um die elfte Staffel für sich zu entscheiden. Uns haben die sechs Kandidaten verraten, vor welchen Konkurrenten sie sich am meisten fürchten.

"The Taste": Das Konzept In der ersten Folge der Sendung hat jeder Kandidat eine Stunde Zeit, um ein frei wählbares Gericht vorzubereiten. Die Juroren bekommen das Gericht auf dem berühmten Probierlöffel serviert, ohne zu wissen, wer der Koch ist. Daraufhin entscheiden sie sich, welche der Köche sie in ihr Team aufnehmen wollen. Im weiteren Verlauf der Sendung werden die Kandidaten von ihrem Coach beraten und müssen Gerichte zu bestimmten, vorgegebenen Themen kochen. Nach jedem Kochdurchgang entscheiden entweder die Juroren oder auch Gastjuroren in einer Blindverkostung, wer in der jeweiligen Folge ausscheiden wird. Besonders brisant: Dadurch, dass die Verkostung mit verbundenen Augen stattfindet, kann es passieren, dass ein Juror gegen ein Mitglied seines eigenen Teams stimmt.

"The Taste": Die Finalisten Die übrig gebliebenen Kandidaten kochen alle auf höchstem Niveau. Dies ist unter anderem auch dem Umstand zuzurechnen, dass alle diesjährigen Kandidaten schon in den vorherigen Jahren einmal Teilnehmer von "The Taste" waren. Jan hat zwar keine Kochausbildung hinter sich, überzeugte in der Show jedoch immer wieder mit seiner filigranen und furchtlosen Art zu Kochen. Theresa machte schon in der zweiten Folge mit ihrem veganen Kohlrabi-Wantans mit Wasabicreme auf sich aufmerksam und erreichte problemlos das Finale. Yvonne wird von Tim Raue gecoacht und hat sich in der kurzen Zeit bemerkenswert verbessert, was sie nach eigenen Aussagen ihrem Mentor zu verdanken hat. Für Sabine ist Kochen eine Herzensangelegenheit, weshalb sie stets alles gibt und die Juroren in jeder Folge von sich überzeugen konnte. Helena schindete im Halbfinale noch einmal Eindruck mit ihren hervorragenden Tiroler Speckknödeln, die die Juroren begeisterten. Das Rezept finden Sie übrigens hier! Tobi ist zwar erst 19 Jahre alt, doch brachte er allein in dieser Staffel die Coaches mehr als einmal staunen: Erst zaubert der junge Koch eine Praline in unter 60 Minuten auf den Löffel und beweist sein Können im Halbfinale dann auch noch mit einem exzellenten geflämmten Dorade mit Avocadoschuppen.

"The Taste": Vor diesen Kandidaten haben die Teilnehmer am meisten Angst Yvonne sieht Jan als ihren größten Konkurrenten im Finale. Besonders vor seinen handwerklichen Fähigkeiten sowie seiner freigeistigen und kreativen Art hat sie großen Respekt. Beim Thema Fisch und Krustentiere, da ist sie sich sicher, kann ihr jedoch niemand in der Show das Wasser reichen. Tobi geht diese Frage pragmatisch an: "Theresa, da sie zusammen mit mir am meisten Sterne gekocht hat. Wir beide standen eigentlich fast jede Runde bei der Sterne-Vergabe und haben uns beide meistens die goldenen Sterne geteilt!". Er geht davon aus, dass das Finale an einen der beiden Youngster gehen wird. Sabine, Jan und Theresa können keinen genauen Namen nennen. Durch das hohe Niveau der diesjährigen Staffel ist für sie jeder Kandidat eine starke Herausforderung, die es zu überwinden gilt. Helena sieht sich selbst als ihre größte Konkurrentin. "Meine Ansprüche an mich selbst sind sehr hoch und ich bin fast nie mit dem zufrieden, was ich auf den Löffel bringe", sagt die Köchin in einem Interview.Wer das Finale wirklich für sich entscheidet, erfahren Sie am 14. Juni!