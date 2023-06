"The Taste": Exklusives Rezept von Helena: Leckere Tiroler Speckknödel

Jeden Mittwoch veröffentlicht SAT.1 eine neue Folge der Kochshow "The Taste". Bei uns finden Sie ab sofort wöchentlich ein Rezept einer der Köche. Heute ist Helena an der Reihe und präsentiert einen zeitlosen Klassiker: Tiroler Speckknödel.

1 Für den Salat den Spitzkohl vom inneren Strunk befreien und in feine Streifen hobeln. Den Apfel schälen, vierteln, entkernen und fein würfeln. Apfelsaft, Essig, beide Senfsorten, Kümmelsamen, 1 TL Zucker und ½ TL Salz in einer Schüssel verquirlen. Spitzkohl und Apfel unterheben, mit den Händen gut durchkneten, beiseitestellen und 20 Minuten ziehen lassen.

Inzwischen für die Knödel die Schalotten schälen und in feine Würfel schneiden. 1 TL Butter in einem kleinen Topf erhitzen und die Schalottenwürfel darin mit dem Speck bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen. Die Milch dazugeben und aufkochen. Den Topf vom Herd ziehen und das Knödelbrot in einer Schüssel mit der heißen Milchmischung übergießen. Mit Salz und Pfeffer würzen und 5 Minuten ziehen lassen.