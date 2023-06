"Sturm der Liebe": Vanessa Mai übernimmt Rolle in ARD-Telenovela

Vanessa Mai freut sich über eine Gastrolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". Die Schlager-Queen braucht dringende eine Auszeit von einer Promotion-Tour und will sich im Fürstenhof erholen.

Schlager-Queen Vanessa Mai stattet dem fiktiven "Fürstenhof" einen Besuch ab – in einer Folge der beliebten Telenovela "Sturm der Liebe" im Ersten (voraussichtlicher Sendetermin Montag, 19. Juni). In ihrer Gastrolle freut sich die Sängerin auf eine Auszeit von ihrer aktuellen "Wolkenfrei"-Promotiontour und verweilt an der Seite von Hildegard Sonnbichler (Antje Hagen) in der fiktiven Gemeinde Bichlheim bei Bad Tölz in Oberbayern.