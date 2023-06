Roland Kaiser über "Klimakleber": "Kann verstehen, wenn junge Menschen Sorge haben"

"Man muss ihre lautstarke Meldung ernst nehmen", bekräftigte Kaiser. "Gute Argumente und sich öffentlich zu machen – das reicht aus." Er fände es wichtig, dass junge Leute sich melden, "sie haben ein Anrecht darauf". In seinen Schlagertexten wird man zum Protest in Zukunft jedoch nichts finden. Über Aktuelles in seinen Liedern sagte er: "Es ist äußert schwierig, die Themen Ukraine oder Klimakleber in einen Songtext zu packen, der mehrheitsfähig ist."