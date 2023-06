"The Taste": Frank Rosin lässt im Finale mit Ketchup und Mayo kochen

Beim Finale von "The Taste" feiert Ex-Coach Frank Rosin schon das zweite Überraschungscomeback als Gastjuror. Seine Aufgabe dürfte nicht allen schmecken: "Mir ist klar, dass ein, zwei Kollegen nach der Show meine Nummer löschen."

Er war ein Urgestein bei "The Taste": Seit dem Start der SAT.1-Kochshow war Frank Rosin in jeder Staffel dabei – bis der Dorstener Sternegastronom vergangenes Jahr überraschend seinen Rückzug als Coach bekannt gab. Doch auch wenn er all den Jahren nie einen Kandidaten zum Sieg führen konnte: So ganz los kommt Rosin offensichtlich nicht von der Show, in der ausgefallene Essenskreationen auf einen Probierlöffel passen müssen.

Zum Start der aktuellen "Allstars"-Staffel kehrte der 56-Jährige bereits als Gastjuror zurück. Beim Finale, das SAT.1 auf dem gewohnten Sendeplatz am Mittwochabend zeigt, überrascht er seine ehemaligen Coach-Kollegen erneut. "Ich darf die Tür öffnen und ich darf sie auch wieder schließen. Das ist für mich Heiligabend und Silvester an einem Tag!", freut sich der Starkoch diebisch aufs erneute Comeback.

Fastfood-Klassiker auf Sterneniveau Für die Finalisten hat sich Frank Rosin eine unorthodoxe Aufgabe überlegt, die allerdings bestens zu seinen kulinarischen Wurzeln im Ruhrgebiet passen: Es gilt, Fastfood-Klassiker auf Sterneniveau zu hieven. "Mir ist klar, dass ein, zwei Kollegen nach der Show heute auf jeden Fall meine Nummer löschen", scherzt der Sohn einer Dorstener Imbissstandbetreiberin. "Aber that's the game ... Lasst die Spiele beginnen!"

Die Aufgaben der ersten Kochrunde für die sechs Kochtalente, die es ins Finale geschafft haben: Dönerbude, Pizzastand, Burger Truck, Asia-Imbiss, Grillwagen und Fischbude. In der zweiten Kochrunde sollen sie Ketchup und Mayonnaise selbst herstellen und auf dem Löffel inszenieren, "sozusagen der Kaviar und der Trüffel der Imbissbude", wie der Sternekoch die Pflicht-Zutaten umschreibt.

Fazit der Coaches Anders als in vielen früheren Staffeln haben alle Coaches zumindest ein Talent ins "The Taste"-Finale bringen können. Helena, 40, Küchenchefin aus Hamburg, und Tobi, 19, Koch aus Zorneding, kochen im Team Alexander Herrmann. Theresa, 21, Auszubildende Köchin aus Wolfau/Österreich, ist im Team von "The Taste"-Neuling Nelson Müller. Jan, 23, Lehramtsstudent und Hobbykoch aus Bochum, ist das letzte verbliebene Talent im Team Alex Kumptner. Tim Raue hat noch zwei heiße Eisen im Feuer: Sabine, 56, Kochkursleiterin aus Recklinghausen, und Yvonne, 39, Privatköchin aus Saarbrücken.

Letztere war von allen Comeback-Kandidaten der "Allstars"-Staffel in der Vergangenheit am dichtesten dran an einem Sieg bei "The Taste". In Staffel 8 (2020) erreichte sie – auch damals schon im Team von Tim Raue – den zweiten Platz.

Die "The Taste"-Finalshow läuft am Mittwoch, 14. Juni, 20.15 Uhr, bei SAT.1 und Joyn. Es moderiert wie gewohnt Angelina Kirsch.

"The Taste"-Rezept zum nachkochen Helena präsentierte in der SAT.1-Kochshow den zeitlosen Klassiker: Tiroler Speckknödel. Das Originalrezept gibt es hier.