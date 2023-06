Emily Blunt fürchtete sich vor Meryl Streep am Set

Die Dreharbeiten zu der Komödie "Der Teufel trägt Prada" von 2006 wird Emily Blunt so schnell wohl nicht vergessen. Am Set fürchtete sich die Schauspielerin vor Oscarpreisträgerin Meryl Streep .

Ein Modemagazin zu führen, ist kein Zuckerschlecken. Das machte Meryl Streep als Chefredakteurin Miranda Priestly in "Der Teufel trägt Prada" (2006) vom ersten Moment an klar – mit einem Blick, der die Zuschauer frösteln ließ. Doch Streep lehrte nicht nur das Publikum das Fürchten. Wie Emily Blunt, die in David Frankels Film Streeps Assistentin spielte, in der "Variety"-Talkshow "Actors on Actors" verriet, habe auch sie großen Respekt vor der dreifachen Oscar-Preisträgerin gehabt: "Sie ist fantastisch und war ein bisschen angsteinflößend in diesem Film."