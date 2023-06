Michael Fassbender beim 24 Stunden-Rennen von Le Mans fast verunglückt

Das war knapp: Michael Fassbender nahm am 24 Stunden-Rennen von Le Mans teil. Kurz vor Schluss krachte der "X-Men"-Darsteller in eine Streckenbegrenzung.

"X-Men"-Star Michael Fassbender (46) liebt die Herausforderung: Am Sonntag nahm er zum zweiten Mal am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil – schied aber wegen eines Crashs vorzeitig aus. Sechs Stunden lang hatte der Hobby-Rennfahrer seinen Porsche 911 über die Strecke gejagt, bevor er in die Streckenbegrenzung krachte. Der Hollywood-Star blieb unverletzt, der Wagen jedoch erlitt einen Totalschaden. Auf Social Media kursieren derzeit Aufnahmen von Fassbenders Unfall. Darauf zu sehen ist, wie der Schauspieler die Kontrolle verliert und in einer Kurve mit voller Wucht gegen die Bande donnert und zum Stehen kommt.