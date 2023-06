"Die Spaßgiganten – Deutschland macht Urlaub": Infos zur SAT.1-Informationssendung

Vielleicht ist es ein Relikt aus der Pandemie-Zeiten, in denen an Fernreisen gar nicht zu denken war. Aber der Trend, die schönste Zeit im Jahr, im eigenen Land zu verbringen, ist seither ungebrochen. Inspirationen kann man sich aktuell in der SAT.1-Hauptabend-Dokumentation "Die Spaßgiganten – Deutschland macht Urlaub" holen. Sie macht richtig Bock auf Nervenkitzel, Wasserspaß und Horizont-Erweiterung.

Hinter den Kulissen der Therme

Es geht nämlich in die beliebtesten Freizeitparks und Spaßbäder. Unter anderem wirft das Recherche-Team einen Blicke hinter die Kulissen der beliebten Therme Erding in der Nähe von München. Außerdem geht es in den Movie Park Bottrop sowie in den Serengeti Park in Hodenhagen. Dort kann man die Arbeit von Bade- oder Saunameistern, Sanitätern, Putzhilfen, Achterbahn-Einweisern oder Hausmeistern genauer begutachten. Denn viele Hände helfen im Hintergrund mit, damit sich die tollsten Urlaubstage für Besucher auch wirklich unbeschwert gestalten.