"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Neue Hinweise: Haben Aleks und Vanessa sich im Sommerhaus getrennt?

Aleks und Vanessa lernten sich 2022 bei "Temptation Island VIP" kennen. Aleks nahm mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou an der Show teil. Als er jedoch die die Verführerin Vanessa Nwattu kennenlernte, ging alles ganz schnell. Noch während der Dreharbeiten beendete er die Beziehung zu seiner langjährigen Freundin Christina und war nun mit Vanessa zusammen. Das fand das Publikum gar nicht gut, sodass Aleks und Vanessa bei Social Media stark für ihre rücksichtlose Entscheidung kritisiert wurden. Eins ist nun jedenfalls klar: Aleks Petkovic ist seinen Freundinnen gegenüber nur so lange loyal, bis er eine "bessere" Chance sieht. Eine gute Basis für eine Beziehung ist das definitiv nicht. Weitere Gründe, warum das Paar vermutlich nicht lange zusammen sein wird, findet ihr hier.

Neue Posts erhärten den Verdacht

Vanessas neue Bilder auf Instagram weisen ebenfalls darauf hin, dass die Beziehung der beiden das Sommerhaus nicht überstanden hat. Vor den Dreharbeiten war ihr Freund Aleks auf fast jedem Bild zu sehen, dass die Influencerin postete. Auf den neuen Fotos hingegen ist er nicht zu sehen. Nur in einer einzigen Insta-Story kommt Aleks vor, doch auch hier stoßen die beiden nur in einem Restaurant miteinander an, anstatt wie gewohnt Arm in Arm zu liegen oder sich zu küssen. Es scheint also, als könnte das Paar mittlerweile wieder single sein.