"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Release bekannt: Dann wird die neue achte Staffel der Reality-Show von RTL ausgestrahlt

Das Konzept

Acht Promipaare ziehen für zwei Wochen in ein einziges Haus. Dort leben sie auf engem Raum zusammen und müssen mit dem zurechtkommen, was da ist. Einige Betten sind klein und unangenehm mit harten Matratzen, während andere in großen und gemütlichen Betten schlafen dürfen. Außerdem gibt es Einzel- und Gruppenzimmer. Im Lauf der Zeit müssen die Paare in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten und Aufgaben erfüllen, während sie von Kameras beobachtet werden. Bei diesen Voraussetzungen ist Drama und Streit nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Paare vorprogrammiert – vor allem, weil ein Preisgeld von 50.000 Euro auf die Gewinner wartet.