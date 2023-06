"Der lange Abschied – Der Usedom-Krimi": TV-Kritik zur Sendung

Ulf, Eva und Renate, drei Althippies, die allesamt bessere Zeiten gesehen haben, feiern in der nun wiederholten Usedom-Folge "Der lange Abschied" (Erstsendung 2021) während eines Camping-Trips nach Polen ausgelassen. Doch die Party endet dramatisch. Als Ulf (Christian Steyer) verwirrt und erschöpft am Waldrand aufgegriffen wird und sich an nichts mehr erinnern kann, glaubt er, jemanden umgebracht zu haben. Evas Camper fängt indessen Feuer bei einer Grenzkontrolle, und Renate wird tot im Wald aufgefunden. Haben die drei Benzin geschmuggelt, um sich ihr ärmliches Leben zu finanzieren?

"Drei 68-er, alt und gescheitert, so denken wir am Anfang", kommentiert Regisseur Ralf Huettner den Krimi. "Doch im Laufe des Films lernen wir sie besser kennen, und auf einmal kommt vielleicht sogar der Gedanke auf, ob so eine Hippie-WG nicht doch kein so schlechtes Lebensmodell sein könnte, auf jeden Fall lebendiger als Altersheim und Alleinsein."