Gewinnspiel: Gewinnen Sie hier die Mystery-Komödie "Miss Merkel" auf DVD!

Zum Film

Die Kanzlerin ist seit kurzer Zeit in Rente und mit Mann Joachim und Mops „Helmut“ in eine Kleinstadt in der Uckermark gezogen. Nach dem turbulenten Leben in Berlin fällt es ihr jedoch schwer, sich auf das beschauliche Landleben einzulassen. Nur zu backen und zu wandern, wird halt schnell langweilig. Als Freiherr Philip von Baugenwitz vergiftet in einem von innen verriegelten Schlossverlies gefunden wird, erwacht neues Leben in Angela. Sie ahnt, dass es kein Selbstmord ist, und da die eingeschaltete Polizei dies nicht wahrhaben will, muss sie eben selbst ermitteln. Endlich wieder ein Problem, das gelöst werden will! Unterstützt von ihrem sanften Bodyguard Mike macht sie sich als Detektivin auf die Suche nach dem Mörder.