Sophia Thiel: Darum scheiterte ihre Beziehung

Seit Jahren gehört Sophia Thiel zu den bekanntesten Fitness-Influencerinnen in Deutschland, auf Instagram folgen ihr 1,3 Millionen Menschen. Neben ihren Tipps über Sport gewährt sie auch Einblicke in ihr Privatleben. Kürzlich machte sie die Trennung von ihrem Freund Raphael Birchner öffentlich, mit dem sie drei Jahre zusammen war. Warum sich beide für diesen Schritt entschieden haben, verriet sie bei einem Gespräch mit RTL.

"Es liegt in der Natur der Sache, dass zu einer guten Beziehung auch immer ein gutes Stück Arbeit gehört", erklärte sie. Zwar sei ihr bewusst, dass sich "im Wirrwarr des Lebens" schon "hin und wieder auch gerne mal ein Streit" entwickeln würde. Dennoch: "Manchmal wiederholen sich gewisse Reibungspunkte, und man dreht sich gemeinsam im Kreis." Diese Tatsache kann dafür stehen, dass "einige grundlegende Vorstellungen, weil sie so vielfältig sein können, in unterschiedliche Richtungen gehen".