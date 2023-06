Robert Lewandowski so privat wie nie: Amazon-Doku beleuchtet den Stürmerstar

Es schien ein Rekord für die Ewigkeit zu sein: In der Saison 1971/72 schoss Gerd Müller für den FC Bayern fantastische 40 Tore in einer Bundesliga-Saison, knapp vier Dekaden später kam Robert Lewandowski. In der 90. Minute des letzten Spieltags gegen den FC Augsburg schoss der Pole sein 41. Saisontor für den deutschen Rekordmeister und enthüllte unter seinem Trikot ein T-Shirt mit dem Konterfei des "Bombers der Nation". Auch seine nahezu wahnwitzigen fünf Tore in zehn Minuten gegen den VfL Wolfsburg sind längst ein Stück Bundesliga-Geschichte. Die Dortmunder Südtribüne versetzte der Ausnahmestürmer ebenso in Verzückung wie die Münchner Südkurve, zur Identifikationsfigur wurde er aber nie.