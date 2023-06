"Maybrit Illner": Oberst befürchtet eine kommende "brutale Phase" im Ukraine-Krieg

Bei "Maybrit Illner" (ZDF) diskutierte die Gastgeberin am Donnerstagabend mit ihren Gästen darüber, wie erfolgreich die Offensive wirklich ist. Über die Einschätzung der Lage herrschte große Einigkeit: Der Krieg in Osteuropa wird noch lange dauern.

Zur Grausamkeit der aktuellen Bilder erklärte der Bundeswehr-Vertreter: "Natürlich, da prallen jetzt in den kommenden Wochen oder Monaten Kampftruppen aufeinander." Deshalb werde auch viel Material verloren gehen. "Wir kommen jetzt in eine brutale Phase", stellte Wüstner klar. "Die brutalen Bilder, die Sie jetzt sehen, die werden noch brutaler werden." Insbesondere, weil die russischen Streitkräfte sich über einen längeren Zeitraum in der Verteidigungsposition einrichten konnten.

Wüstner führte aus: In Teilen sei es so, dass die russischen Streitkräfte quantitativ gut aufgestellt seien und die ukrainischen Streitkräfte qualitativ. "Und jetzt muss man die Erwartungshaltung senken". Auch der Bundeswehrmann stellte zur Offensive klar: "Das wird über Wochen und Monate gehen" und es werde auch Gegenangriffe Russlands geben. Aber: "Die Ukraine gewinnt die Initiative zurück." Man sehe, dass Geländegewinne möglich seien.

Klingbeil zu Waffenlieferungen: "Produktion hochfahren"

Was auf ukrainischer Seite hoffnungsvoll stimmt: Wüstner bescheinigt den Kiewer Soldaten nach wie vor eine "brutal gute Kampfmoral". Nach der – O-Ton Wüstner – "Dammsprengung" am Kachowka-Staudamm habe die Wut noch einmal zugenommen, ebenso die Widerstandsfähigkeit in der Zivilbevölkerung. Konfliktforscherin Deitelhoff glaubt jedoch nicht, "dass wir einen so durchschlagenden Erfolg erleben werden, dass wir am Ende dieses Sommers sagen, die Ukraine sei völlig befreit". Auch Ischinger erkennt keine Ermüdungserscheinungen aufseiten der Russen.