Kieler "Tatort"-Star Almila Bagriacik wird zum ersten Mal Mutter

Almila Bagriacik gibt kleinen, privaten Einblick

"Ich habe mich in die Geschichte verliebt und zu guter Letzt auch in ihn", schwärmte Bagriacik. "Wir haben schnell gemerkt, dass da zwei verwandte Seelen aufeinandertreffen." Es sei "eine Frechheit", dass "ein Mann mit so viel Charisma nur hinter der Kamera arbeitet", scherzte die 32-Jährige. Zuvor war die in Ankara geborene Darstellerin mit dem Unternehmer Sebastian Gündel liiert. 2021 hatte das Paar die Trennung bekannt gegeben.