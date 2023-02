"Das perfekte Dinner": Gäste amüsieren sich beim Trinkspiel über den Gastgeber

Finale der SAT.1-Backshow

"Das große Promibacken": Kai Schuhmann wird bester Promi-Bäcker 2023

Am Mittwochabend war es endlich so weit: Das Finale von "Das große Promibacken" 2023 steht an. Doch dieses Jahr mit einer Besonderheit: Es stehen erstmalig drei Männer im Finale! Schauspieler Kai Schumann, Moderator Jochen Schropp und der ehemalige Kunstturn-Europameister Philipp Boy möchten den „Goldenen Cupcake“ und 10.000 € für einen guten Zweck gewinnen. Doch wer schafft es, sich gegen seine Kontrahenten in der SAT.1-Backshow durchzusetzen?

