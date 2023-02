"Wer stiehlt mir die Show?": Infos zur ProSieben-Sendung mit Sido und Bill Kaulitz

Heute Abend startet wieder die Show um die Show - Joko Winterscheidt bietet in "Wer stiehlt mir die Show?" erneut sein Moderations-Job an. Die neue Staffel auf ProSieben wurde auf einen neuen Sendeplatz am Sonntag verlegt. Den Wettkampf um die Sendung treten dieses Mal Sido, Jasna Fritzi Bauer Bauer, Bill Kaulitz und eine unbekannte Person an.

Wer stiehlt mir die Show? Show • 19.02.2023 • 20:15 Uhr

Rund zwei Jahre sind vergangen, seit Joko Winterscheidt zum ersten Mal seinen Job als Quizshow-Moderator aufs Spiel setzte. "Eventuell ist das wirklich die dümmste Show-Idee, die ich jemals hatte, denn vielleicht moderiere ich meine eigene Sendung nur ein einziges Mal?", witzelte Joko Winterscheidt damals über seinen Einfall. Vier Staffeln später ist klar: Joko Winterscheidt die Show zu stehlen, ist gar nicht mal so einfach.

Gute Gewinn-Bilanz für Joko Winterscheidt In insgesamt elf von bislang 23 Folgen fungierte der heute 44-Jährige als Moderator; zweimal ging er im Staffelfinale als Sieger hervor – eine ansehnliche Bilanz für den ursprünglichen Showmaster. Nach Stars wie Elyas M'Barek, Shirin David, Anke Engelke und Olli Schulz erhält nun jedoch eine neue Promi-Riege die Chance, Joko in "Wer stiehlt mir die Show?" vom Thron zu stoßen: In der nunmehr fünften Runde des beliebten ProSieben-Formats versuchen Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Rapper Sido und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz, Joko den Job streitig zu machen. Dafür haben sie sowie jeweils ein Wildcard-Besitzer respektive eine Wildcard-Besitzerin sechs Folgen lang Zeit – auf einem neuen Sendeplatz: Statt Dienstagabend ist die Show zukünftig immer sonntags zu sehen.

Auszeichnungen und Top-Quoten für "Wer stiehlt mir die Show?" Beim Alten bleibt hingegen das Spielprinzip der Sendung: Es geht darum, dem Moderator oder der Moderatorin die Schneid abzukaufen. Wer sich in acht Quiz-Kategorien geschickt durchsetzt, kann dann in der jeweiligen Folgesendung die Moderation übernehmen – und die Show obendrein nach eigenen Wünschen umgestalten.

Besonders erfolgreich tat dies Thomas Gottschalk, der in der vierten Episode der ersten Staffel als Gastgeber 2,66 Millionen Menschen erreichte und somit die bislang höchste Quote des ohnehin sehr erfolgreichen Formats erzielte. Auch die Kritiker konnte "Wer stiehlt mir die Show?" in der Vergangenheit begeistern: Joko Winterscheidt und sein Team durften sich unter anderem bereits über zwei Auszeichnungen als "Beste Show" beim Deutschen Fernsehpreis sowie einen Grimme-Preis freuen.

Wer stiehlt mir die Show? – So. 19.02. – ProSieben: 20.15 Uhr