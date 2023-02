J.K. Rowling bezieht nach "transphoben Kommentaren" Stellung

Die kontroversen Aussagen von "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling hat für große Aufmerksamkeit gesorgt. Ist die Schriftstellerin wirklich transfeindlich? Diesen Vorwurf wollte J.K. Rowling so nicht stehen lassen und erklärte: "Ihr hättet mich nicht gründlicher missverstehen können". In einem Podcast hat die Autorin weiter Stellung zu dem Vorfall bezogen.

In einem Podcast mit dem Titel "The Witch Trials of J.K. Rowling" spricht die 57-Jährige mit der Aktivistin und Journalistin Megan Phelps-Roper über Vorwürfe, sie sei transfeindlich. "Ich hatte nie die Absicht, jemanden zu verärgern", sagt die "Harry Potter"-Autorin in einem kurzen Trailer zum Interview, das am 21. Februar in voller Länge veröffentlicht werden soll. "Allerdings war es mir nicht unangenehm, von meinem Podest herunterzukommen", sagt sie.