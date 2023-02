"Die Höhle der Löwen": Nico Rosberg erklärt Pause von der VOX-Gründershow

"Die Höhle der Löwe" wird künftig ohne eines ihrer bekannten Gesichter auskommen müssen: Nico Rosberg will eine Pause vom Investor-Dasein machen. Das kündigte der Ex-Rennfahrer am Donnerstag bei Instagram an: "Ich möchte euch heute offiziell mitteilen, dass ich DHDL erstmals pausieren werde", sagt Rosberg in dem entsprechenden Video. Statt neue Start-ups zu suchen, wolle er sich künftig auf diejenigen konzentrieren, in die er bereits investiert hat: "Wir haben da auch gerade viel Neues in der Pipeline", verrät er.