"The Strays": Alle Infos zum Psycho-Thriller von Netflix

Eine schwarz Frau aus der Londoner Arbeiterschicht versucht, ihrem Leben zu entkommen, und flieht. Achtzehn Jahre später lebt sie ein klassisches Familienleben in einer idyllischen Londoner Vorstadt mit ihrem Mann und den zwei gemeinsamen Kindern. Ihre Vergangenheit hat sie schon fast vergessen, als zwei Männer in ihrer Nachbaschaft auftauchen. Auch wenn sie nicht genau, was sie an den beiden stört, ist sie sich sicher, dass etwas nicht stimmt. Sie hat recht: Die beiden Männer zerstören ihr anscheinend perfektes Leben Stück für Stück...

Die Regisseurin Nathaniel Martello-White feiert mit "The Strays" ihr Regiedebut. Früher war sie größtenteils als Schauspielerin aktiv, kennt sich also aus in der Welt der Schauspieler und Stars. Außerdem spielen im Film noch Justin Salinger (Ripper Street), Bukky Bakray (You Don't Know Me) und Caroline Martin (Requiem) mit. Da der Film eine Netflix-Eigenproduktion ist, wird er exklusiv auf Netflix verfügbar sein. Der Film wird unter anderem die Themen Rassismus sowie Klassenideologie aufgreifen. Wer also ein Fan von Psycho-Filmen oder auch Suburbian-Thrillern ist, dürfte mit diesem Release voll auf seine Kosten kommen.