Wie verlief der Auftakt von "Let's Dance"?

Bunt und energiegeladen begann der Auftakt von "Let's Dance" Heimlicher Star aber war ein "Ehemaliger". Und Jurorin Motsi Mabuse wurde völlig überraschend in die Waagrechte gekurbelt.

Was für ein grandioses Opening! Vom ersten Tanz der Profi-Crew herrschte Anmut und Grazie auf dem Parkett und frenetische Begeisterung im Publikum. "Let's Dance" (RTL) eröffnete mit einem regelrechten Feuerwerk seine 16. Staffel. In der Auftakt-Show ging es vor allem darum, dass "jeder Promi-Topf seinen Profi-Deckel" findet, wie es Moderator Daniel Hartwich formulierte. Oder im "Let's Dance"-Jargon: Es stand die "Verpartnerung" an.

Die 14 Tanz-Novizen präsentierten sich in fünf Gruppentänzen ihren Fans und der Jury, denn natürlich war, so Hartwich, der erste und wichtigste Programmpunkt: "Der Jury huldigen, auf dass es viele Punkte und weise Worte regnen möge". Bei den Promis regierte Nervosität, bei den Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González pure Vorfreude.

Höchste Bewertung von 19 Punkte an Sharon Battiste Als erstes gingen die "Laubfrösche" (O-Ton Llambi) an den Start. Die grün gewandeten Sharon Battiste (Ex-"Bachelorette"), Schauspiel-Shooting Star Julia Beautx und Younes Zarou (YouTube-König) präsentierten mit Zsolt Sándor Cseke, Christina Luft und Christian Polanc einen Cha Cha Cha. Beautx ("In jeder Probe ging's besser.") war deutlich am nervösesten, auch Zarou machte, so Mabuse, "seine eigene Party". Gelobt wurde Battiste, die mit 19 Punkten auch die höchste Wertung kassierte. Beautx und Zarou erhielten je zehn Zähler.

Vor ihrem Einsatz mit einem Charleston war YouTuberin Sally Özcan angespannt: "Mein Vater weiß noch gar nicht, dass ich hier mitmache." An ihrer Seite tanzten in der Gruppe Comedian Abdelkarim ("Man nennt mich die marokkanische Gazelle.") und Schauspielerin Chryssanthi Kavazi ("Ich hab so schrecklich Lampenfieber.") mit den Profis Massimo Sinató, Ekaterina Leonova und Vadim Garbuzov. Abdelkarim ("Ich habe die Schritte gelernt, dann aber improvisiert.") hatte die größten Probleme (11 Punkte), die Damen wurden für "die tolle Energie" gelobt und mit 19 (Kavazi) und 17 Punkten (Özcan) belohnt.

Mimi Kraus beweist sich im Highspeed-Tanz Sternekoch Ali Güngörmüs, Ex-Kunstturner Philipp Boy und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla präsentierten sich an der Seite von Isabel Edvardsson, Patricija Ionel und Mariia Maksina als "Tango-Boys". Knosalla schätzte seinen Tanzstil ("Wackeldackel") nicht schlecht ein und leider waren keine Gin Tonics in Reichweite, denn mit denen tanzt Güngörmüs nach eigenen Worten besser. Die Gruppe, so Mabuse, "rettete" Boy, der mit 18 Punkten auch am höchsten dotiert wurde. Für Güngörmüs gab's 13, für Knosalla blieben 12 übrig.

Mentalist Timon Krause hatte einen perfekten Einstand. Kathrin Menzinger und Malika Dzumaev stellten ihn auf die Probe und wollten, dass er den zu tanzenden Stil erriet. Menzinger zählte lediglich die fünf Standard-Tänze auf und trotzdem sagte der Gedankenleser zielgenau die Aufgabe Quickstep voraus – die Körpersprache hatte Menzinger verraten. So mussten der Hellseher und Ex-Handball-Weltmeister Mimi Kraus sich im Highspeed-Tanz beweisen und schlugen sich achtbar. "Viel Potenzial" hatte Mabuse gesehen. Llambi forderte von Krause mehr "Attacke" ein und von Kraus "wie beim Handball schnelle Füße." Die Jurywertung ergab ein 14:13 für Kraus.

Tagesbestnote für Becker-Tochter Anna Ermakova Die letzte Gruppe präsentierte sich als "Traum in Weiß". GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter, Botschafterin Natalia Yegorova sowie Model und Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova stellten sich mit Valentin Lusin, Andrzej Cibis und Alexandru Ionel der Aufgabe Langsamer Walzer. Mabuse war "positiv überrascht" von der Walzer-Crew und gab zu, dass sie sogar "ein bisschen Gänsehaut" bekam. González lobte "Gefühl und Grazie".

Das Trio wurde zur besten Gruppe des Abends, Anna Ermakova fuhr die Tageshöchstnote von 23 Punkten ein und schlüpfte umgehend in die Favoritenrolle, die dann auch noch mit einer Wildcard belohnt wurde: Sie kann nächste Woche nicht ausscheiden, hat quasi einen Freitanzschein in Runde zwei. Yegorova erhielt 19 Jurypunkte, Peter 15.

"Let's Dance"-Sieger 2022 René Casselly mit fünffachem Flickflack Einmal noch alle Scheinwerfer auf Vorjahressieger René Casselly. Er tanzte noch einmal mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger den Freestyle, mit dem sich beide zu "Dancing Stars 2022" kürten. Und wieder war jeder im Saal hin und weg. Hartwich lobte überschwänglich und berechtigt: "Fantastisch. Tanzen vom anderen Stern. Das war vielleicht das Beste, das wir je bei 'Let's Dance' gesehen haben."

Als Zugabe entführte Casselly Jurorin Motsi Mabuse auf die Tanzfläche und überraschte alle und vor allem sie, indem er sie auf den Arm nahm und sie in eine horizontale Pirouette kurbelte. Während Mabuse Kleid und Mikro zurechtzupfte und atemlos auf ihren Platz zurückkehrte, verabschiedete sich Casselly wenig später mit einem fünffachen Flickflack.

Wer tanzt mit wem? Zum krönenden Showabschluss wurden dann noch die Paare zusammengeführt, die in den nächsten Wochen gemeinsam trainieren, fluchen, lachen und weinen und vor allem tanzen werden: Sharon Battiste & Christian Polanc, Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke, Alex Maria Peter & Alexandru Ionel, Chryssanthi Kavazi & Vadim Garbuzov, Natalia Yegorova & Andrzej Cibis, Sally Özcan & Massimo Sinató, Anna Ermakova & Valentin Lusin, Philipp Boy & Patricija Ionel, Ali Güngörmüs & Christina Luft, Timon Krause & Ekaterina Leonova (und wieder errät er seine Partnerin!), "Knossi" Knossalla & Isabel Edvardsson, Abdelkarim & Kathrin Menzinger, Mimi Kraus & Mariia Maksina sowie Younes Zarou & Malika Dzumaev.

Ermakova könnte es weit bringen. Nach dem Gesetz der Serie müsste sie Zweite werden. Denn die letzten Platzierungen ihres Tanzpartners Valentin Lusin lauteten neun, zwei, neun, zwei, neun. Jetzt wäre eigentlich Platz zwei an der Reihe. Die Warheit liegt auf dem Parkett.