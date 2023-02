"Polizeiruf 110: Daniel A.": TV-Kritik zum heutigen ARD-Krimi

Daniel (Jonathan Perleth) steckt in der neuen Folge "Polizeiruf 110: Daniel A." im Schlamassel. Durch die Verkettung unglücklicher Zufälle gerät der junge Mann unter Mordverdacht. Doch die Lage aufklären, will er nicht. Um seine Unschuld zu beweisen, müsste er sich als transgeschlechtlich outen. Dann doch lieber als Mörder verurteilt werden? Katrin König ( Anneke Kim Sarnau ) und Melly Böwe (Lina Beckmann) ermitteln in dem Fall.

Daniel, der durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle unverschuldet zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall wird, hat mit kriminellen Machenschaften eigentlich so gar nichts am Hut. Vielmehr führt er das Leben eines ganz gewöhnlichen 23-Jährigen: Er arbeitet in einem Kindergarten, geht am Wochenende feiern, passt ab und zu auf seinen kleinen Neffen auf und ist hoffnungslos verliebt in eine Frau namens Hanna (Alina Stiegler). Unüblich ist lediglich, dass ihn Letztere wohl vor allem deshalb verschmäht, weil in seinem Pass der Name "Daniela" steht. Aus Angst vor der Reaktion seines konservativen Vaters führt Daniel ein Doppelleben; als Mann kann er sich nur in wenigen Situationen zeigen. Im Alltag gibt er deshalb meist noch immer vor, eine Frau zu sein.