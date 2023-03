"Friends": Courteney Cox feiert "Walk of Fame"-Stern mit Aniston und Kudrow

Mit ihrer Rolle in der Sitcom "Friends" wurde Courteney Cox weltberühmt. Die Kult-Serie bescherte der Schauspielerin nicht nur eine steile Karriere, Courteney Cox bekam mit ihren Kollegen echte Freunde für das Leben. Nun kam noch eine besondere Ehrung hinzu. Die 58-Jährige durfte sich über einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame freuen. Gefeiert wurde das Ereignis mit ihren besten Freundinnen aus "Friends".

US-Schauspielerin Courteney Cox war sichtlich gerührt, als sie zum ersten Mal ihren eigenen Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" sah. Mit ihrer Fliese zählt die berühmte Touristenmeile nun stolze 2.750 Plaketten. Die 58-Jährige genoss die Feierlichkeiten rund um die Enthüllung an der Seite ihrer Tochter Coco (18). Auch ihr Freund, Musiker Johnny McDaid war am Montag mit von der Partie. Als Gastrednerin trat die Oscar-Preisträgerin Laura Dern auf.

Stern-Feier mit Jennifer Aniston und Lisa Kudrow Besonderen Anlass zur Freude gab den Fans die Anwesenheit zweier weiterer Schauspielkolleginnen: "Friends"-Stars Lisa Kudrow und Jennifer Aniston waren ebenfalls angereist, um diesen speziellen Moment mit ihrer Freundin zu feiern. "Mit Courteney befreundet zu sein, bedeutet, Teil von Courteneys Familie zu sein", betonte Aniston laut dem US-amerikanischen Branchenmagazin "Variety" unter Tränen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Cox kannte man zwar schon vor der US-Kultserie – etwa aus ihrer Rolle in der Erfolgskomödie "Ace Ventura". Mit "Friends" hatte sie in der Rolle der liebenswerten Köchin Monica Geller dann ihren großen Durchbruch. Aniston verkörperte in der Sitcom Monicas beste Freundin Rachel Green, Kudrow spielte die eigenwillige Phoebe Buffay.

Die drei weiblichen "Friends" sind noch heute stolz auf ihre – durchaus reale – Freundschaft: "Ich liebe diese Frauen mit buchstäblich jeder Faser meines Herzens und meiner Seele", schreibt Aniston unter einen Instagrampost. Sie sei damals, vor knapp 30 Jahren, als Neuling am Set total nervös gewesen, die bereits erfolgreiche Cox zu treffen. "Sie ist immer hilfsbereit, lustig und die beste Freundin gewesen", zollte die 54-Jährige der Preisträgerin ihren Respekt.

"'Friends' hat mich gelehrt, wie wichtig Kameradschaft ist" "In der Öffentlichkeit zu sprechen, ist sehr hart für mich", begann Cox ihre Rede vor Ort sichtlich gerührt, wie "Variety" berichtet. "'Friends' hat mich gelehrt, wie wichtig Kameradschaft ist und dass man wirklich zusammenhält", knüpfte die Schauspielerin an die Worte ihrer Kolleginnen an. "Diese Freundschaften waren in der wichtigsten Zeit meines Lebens, und wir haben so viele Dinge zusammen durchgemacht."

Nach der Kultserie folgten weitere Rollen: Cox verkörperte beispielsweise die Reporterin Gale Weathers in der Horrorfilmserie "Scream". Außerdem war sie in der Sitcom "Cougar Town" zu sehen und trat zuletzt in der polemischen Serie "Shining Vale" auf. "Friends" lief indes von 1994 bis 2004. Im Jahre 2021 folgte schließlich die Sondersendung "Friends: The Reunion", für die Aniston, Kudrow, Cox sowie ihre männlichen Co-Stars David Schwimmer, Matthew Perry und Matt LeBlanc kamen noch einmal zusammenkamen.

Drogenparty mit Prinz Harry? Cox kam jedoch nicht nur in der ein oder anderen Erfolgsserie vor, sie wurde sogar im noch immer hohe Wellen schlagenden Bestseller "Spare" von Prinz Harry erwähnt. Darin schreibt der Royal von einer spontanen Party in Cox' Haus, auf der auch er zu Gast gewesen sei und im Kühlschrank "eine Schachtel mit schwarzen Diamant-Pilzpralinen" gefunden habe – damit sind halluzinogene Pilze gemeint, die ähnlich wie die Droge LSD wirken.

Das nahm die Schauspielerin im Interview mit "Variety" mit Humor: "Er blieb hier für ein paar Tage – wahrscheinlich zwei oder drei. Er ist ein wirklich netter Mensch", bestätigte sie den royalen Besuch mit einem Schmunzeln. Sie habe das Buch zwar nicht gelesen, habe aber gehört, dass es sehr unterhaltsam sei. "Ich sage aber nicht, dass es Pilze gab", fügte sie schnell hinzu. "Ich habe sie definitiv nicht verteilt!"